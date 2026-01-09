Украинский пленный рассказал, как дезертиры сбегали из учебного центра ВСУ

ДОНЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что из одного из учебных центров ВСУ в Днепропетровской области еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев.

"Когда первый раз в учебке был, то сбегали, ночью особенно. Но некоторых находили, некоторых не находили. Бывало, что за неделю и по 10 человек сбегало. За день могло 3-4 человека убежать", – сказал Вовченко.