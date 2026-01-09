ДОНЕЦК, 9 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что из одного из учебных центров ВСУ в Днепропетровской области еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев.
"Когда первый раз в учебке был, то сбегали, ночью особенно. Но некоторых находили, некоторых не находили. Бывало, что за неделю и по 10 человек сбегало. За день могло 3-4 человека убежать", – сказал Вовченко.
По его словам, это происходило в учебном центре Новомосковска в Днепропетровской области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
