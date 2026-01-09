Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России - РИА Новости, 09.01.2026
03:40 09.01.2026
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России - РИА Новости, 09.01.2026
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России
Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник... РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России

РИА Новости: Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано", - сказал Флинн.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине
1 января, 07:46
Экс-советник американского лидера также указал на важность поддержания честных и открытых дипломатических переговоров по урегулированию.
"Мы должны быть предельно прямыми и максимально прозрачными", - подчеркнул Флинн.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ
Вчера, 22:40
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Обречены на провал". В США сделали заявление о переговорах по Украине
Вчера, 20:58
 
