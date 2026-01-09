Экс-советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения России

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Любое соглашение об урегулировании конфликта на Украине должно учитывать территориальные приобретения России, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Есть территории, которые перешли к России , и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано", - сказал Флинн

Экс-советник американского лидера также указал на важность поддержания честных и открытых дипломатических переговоров по урегулированию.

"Мы должны быть предельно прямыми и максимально прозрачными", - подчеркнул Флинн.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.