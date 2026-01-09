В Кривом Роге более 115 тысяч абонентов остались без электроснабжения

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 115 тысяч абонентов в Кривом Роге Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения, 1,4 тысячи домов без отопления, заявил в четверг глава военной администрации города Александр Вилкул.

По словам Вилкула , в городе получил повреждения объект инфраструктуры, что привело к отключениям электро- и водоснабжения.

"Сейчас 115823 абонентов отключены от электрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Вилкула.