В Кривом Роге более 115 тысяч абонентов остались без электроснабжения
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 09.01.2026
В Кривом Роге более 115 тысяч абонентов остались без электроснабжения
В Кривом Роге более 115 тысяч абонентов остались без электроснабжения
2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 115 тысяч абонентов в Кривом Роге Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения, 1,4 тысячи домов без отопления, заявил в четверг глава военной администрации города Александр Вилкул.
По словам Вилкула, в городе получил повреждения объект инфраструктуры, что привело к отключениям электро- и водоснабжения.
"Сейчас 115823 абонентов отключены от электрики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Вилкула.
Кроме того, как уточнил чиновник, без электроснабжения остались четыре крупные городские котельные, снабжавшие теплом 1,4 тысячи домов.
