Рейтинг@Mail.ru
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/tramp-2066963854.html
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании президента РФ Владимира Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T08:45:00+03:00
2026-01-09T08:45:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066957211.html
https://ria.ru/20251210/rubio-2061211653.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065840582.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине

NYT: Трамп верит в желание Путина заключить соглашение по Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании президента РФ Владимира Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.
"Думаю, что он хочет заключить сделку", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп заявил о желании прекратить конфликт между Россией и Украиной
06:13
Трамп также заявил, что в ходе переговорного процесса были случаи, когда российский лидер соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против них выступал Владимир Зеленский.
"Были случаи, когда было и наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы посмотрим", - заявил Трамп.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря 2025, 18:44
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
31 декабря 2025, 14:18
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала