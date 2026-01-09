NYT: Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании президента РФ Владимира Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.
"Думаю, что он хочет заключить сделку", - заявил Трамп в интервью газете New York Times.
Трамп также заявил, что в ходе переговорного процесса были случаи, когда российский лидер соглашался с предлагаемыми условиями урегулирования, но против них выступал Владимир Зеленский.
"Были случаи, когда было и наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы посмотрим", - заявил Трамп.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря 2025, 18:44
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
31 декабря 2025, 14:18