Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню - РИА Новости, 09.01.2026
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину предстоит решать, что делать в отношении Тайваня, но применение Пекином силы вызовет серьезное... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:46:00+03:00
2026-01-09T01:46:00+03:00
2026-01-09T02:21:00+03:00
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
