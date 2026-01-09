Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
01:46 09.01.2026 (обновлено: 02:21 09.01.2026)
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню
2026-01-09T01:46:00+03:00
2026-01-09T02:21:00+03:00
Трамп заявил, что США будут недовольны, если Китай применит силу к Тайваню

Трамп: применение Китаем силы против Тайваня вызовет сильное недовольство США

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину предстоит решать, что делать в отношении Тайваня, но применение Пекином силы вызовет серьезное недовольство со стороны Вашингтона.
"Это ему (лидеру КНР - ред.) решать, что он будет делать", - сказал Трамп в интервью газете New York Times, комментируя вопрос о действиях КНР в отношении Тайваня.
Трамп добавил, что будет очень недоволен в случае попытки использования силы со стороны Пекина и уже довел эту позицию до Си Цзиньпина.
