МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване - РИА Новости, 09.01.2026
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, внешние силы не должны в него вмешиваться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:38:00+03:00
2026-01-09T10:38:00+03:00
2026-01-09T15:44:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
мао нин
дональд трамп
си цзиньпин
китай
тайвань
сша
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая
ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, внешние силы не должны в него вмешиваться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Дональда Трампа об острове.
Президент США Дональд Трамп
ранее заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину
предстоит решать, что делать в отношении Тайваня
, но применение Пекином
силы вызовет серьезное недовольство со стороны Вашингтона.
"Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая", — сказала Мао Нин
.
Дипломат подчеркнула, что решение тайваньского вопроса — дело китайского народа и "не терпит внешнего вмешательства".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году — после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.