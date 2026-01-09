Рейтинг@Mail.ru
10:38 09.01.2026 (обновлено: 15:44 09.01.2026)
МИД Китая прокомментировал заявления Трампа о Тайване
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, внешние силы не должны в него вмешиваться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 09.01.2026
МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, внешние силы не должны в него вмешиваться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента США Дональда Трампа об острове.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину предстоит решать, что делать в отношении Тайваня, но применение Пекином силы вызовет серьезное недовольство со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Запасной план Трампа. Над Россией нависла новая угроза
15 декабря 2025, 08:00
"Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая", — сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что решение тайваньского вопроса — дело китайского народа и "не терпит внешнего вмешательства".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году — после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
8 января, 22:42
 
