Названы направления, куда поедут россияне после январских каникул

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россияне после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд, Турцию и Италию, а по России - в Москву и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Платформа проанализировала отельные бронирования россиян на январь, с 12 по 31 января, и выяснила, что 54% бронирований приходятся на Россию, остальные 46% - на зарубежные страны. Причем за год доля зарубежных заказов выросла почти на 10%.
Стоимость проживания в Таиланде составляет в среднем 16,4 тысячи рублей в сутки, в Турции - 12,6 тысячи, а в Италии - 17,2 тысячи рублей.
Что касается России, самым востребованным городом стала Москва - в столице оформлено 23,1% бронирований (стоимость номера в столичной гостинице в январе составляет в среднем 11,7 тысячи рублей в сутки).
На втором месте - Санкт-Петербург с долей бронирований в 15,2%, замыкает тройку - Эсто-Садок (4,3%). В топ-10 также вошли Адлер, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург.