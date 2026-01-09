Рейтинг@Mail.ru
07:21 09.01.2026
В России увеличили квоты для студентов из КНДР
Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест, в 2025 году их было 100, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 09.01.2026
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест, в 2025 году их было 100, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что студенты из КНДР – талантливые, мотивированные и после обучения возвращаются к себе на родину. По его словам, их больше всего интересуют технические специальности, а учатся они в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Московском государственном техническом университете имени Баумана, в Казани на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением.
"На данный момент квота КНДР составляет 170 мест. В прошлом году это количество составляло 100", - сказал Шевцов в беседе с агентством.
Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Глава Минприроды рассказал, какие российские вузы выбирают студенты КНДР
27 ноября 2025, 14:58
 
КНДРРоссияКазаньЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Дальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
