В России увеличили квоты для студентов из КНДР
В России увеличили квоты для студентов из КНДР
В России увеличили квоты для студентов из КНДР
Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест, в 2025 году их было 100, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 09.01.2026
общество
