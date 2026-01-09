Рейтинг@Mail.ru
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 09.01.2026
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском - РИА Новости, 09.01.2026
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском
Бойцы российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения села Братское Днепропетровской области взяли в плен трех боевиков ВСУ, которые передали...
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
2026
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском

Боец батальона "Восток"
ДОНЕЦК, 9 янв— РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения села Братское Днепропетровской области взяли в плен трех боевиков ВСУ, которые передали координаты пунктов размещения украинских беспилотников, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Фартовый".
"Брали село Братское, заходили через лесополку, зачищали. Взяли трех ВСУшников, допросили", — сказал он.
По его словам, пленные сообщили данные о местах дислокации подразделений дронов ВСУ.
"Они рассказали, где находятся их дроны. Наша артиллерия отработала по этим координатам и обезвредила их", — добавил боец.
Минобороны РФ 8 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.
Заголовок открываемого материала