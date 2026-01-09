https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066955681.html
Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском
Бойцы российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения села Братское Днепропетровской области взяли в плен трех боевиков ВСУ, которые передали... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
2026
Новости
ru-RU
