Пленные ВСУ раскрыли координаты своих подразделений БПЛА в Братском

ДОНЕЦК, 9 янв— РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения села Братское Днепропетровской области взяли в плен трех боевиков ВСУ, которые передали координаты пунктов размещения украинских беспилотников, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Фартовый".

По его словам, пленные сообщили данные о местах дислокации подразделений дронов ВСУ.

"Они рассказали, где находятся их дроны. Наша артиллерия отработала по этим координатам и обезвредила их", — добавил боец.