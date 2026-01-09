https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066954421.html
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском - РИА Новости, 09.01.2026
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили украинский танк советского производства Т-62 под селом Братское Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
т-62
днепропетровская область
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
РИА Новости: российские бойцы уничтожили танк ВСУ Т-62 советского производства