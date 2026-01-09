Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 09.01.2026
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили украинский танк советского производства Т-62 под селом Братское Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.01.2026
Российские военные уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском

РИА Новости: российские бойцы уничтожили танк ВСУ Т-62 советского производства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили украинский танк советского производства Т-62 под селом Братское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Атлас".
"Техника у противника была разная. Иностранная — американского производства, в том числе БМП Bradley и десантная бронетехника. Была и советская — танк Т-62", — рассказал военнослужащий.
Минобороны 8 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
