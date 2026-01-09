ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Атлас".