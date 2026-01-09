Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 09.01.2026 (обновлено: 05:36 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066953596.html
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское - РИА Новости, 09.01.2026
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:33:00+03:00
2026-01-09T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20260108/konflikt-2066894344.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское

РИА Новости: ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Атлас".
"За три часа при заходе уничтожили 17 летательных аппаратов-камикадзе. Застали противника врасплох и заняли село Братское", — рассказал военнослужащий.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:54
По его словам, продвижению способствовали погодные условия.
"Все проходило тихо — туман, сумерки. Погода нам помогла", — добавил собеседник агентства.
Минобороны РФ 8 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала