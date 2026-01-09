https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066953596.html
ВС России уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в селе Братское
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уничтожили 17 дронов ВСУ за три часа в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T05:33:00+03:00
2026-01-09T05:33:00+03:00
2026-01-09T05:36:00+03:00
