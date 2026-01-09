https://ria.ru/20260109/spetsoperatsiya-2066952274.html
ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области
ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зафиксировали заминированные боевиками ВСУ зажигалки в населенном пункте Братское Днепропетровской области, РИА Новости, 09.01.2026
днепропетровская область
ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области
РИА Новости: российские бойцы нашли заминированные зажигалки ВСУ в Братском