ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 09.01.2026
ВСУ заминировали зажигалки в Днепропетровской области
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зафиксировали заминированные боевиками ВСУ зажигалки в населенном пункте Братское Днепропетровской области, РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" зафиксировали заминированные боевиками ВСУ зажигалки в населенном пункте Братское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Кулик".
"Оставляли предметы — берешь вещь, поднимаешь, а там уже заряд. Даже зажигалки бросали заминированные: вроде прикурить — а внутри небольшой заряд, которого тебе хватит (чтобы получить ранение - ред.)", — сообщил боец.
Минобороны РФ 8 января сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
