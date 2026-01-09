Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
09.01.2026
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
кгиоп
общество
россия
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства представить доклад по ситуации со сносом бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), сообщил СК РФ.
В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в ведомстве, 1 апреля 2021 года КГИОП отказал во включении здания бывшего ВНИИБ в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако 22 декабря 2025 года в КГИОП поступило очередное заявление о включении объекта в реестр. На период его рассмотрения здание считается объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
2 января, 17:53
Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, в социальных медиа пользователи активно оставляют комментарии по теме сноса здания бывшего ВНИИБ, общественность просит главу СК вмешаться в эту ситуацию.
При этом ранее городским главком СК РФ уже проводилась проверка по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств), части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложное показание), части 1 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), напомнили в Следственном комитете России. Согласно данным на сайте ГСУСК по Петербургу, проведение этой проверки было инициировано в июне 2023 года.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее в информационном центре СК РФ сообщали, что у земельного участка, где располагается здание ВНИИБ, есть застройщик, который располагает действующим до конца 2027 года разрешением на строительство многоквартирного жилого дома, а также необходимыми ордерами на производство работ по демонтажу и установку ограждений.
Здание ВНИИБ в Петербурге было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. В 2017 году институт, для которого было возведено здание, закрылся.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми
17 ноября 2025, 09:29
 
