Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского главка ведомства представить доклад по ситуации со сносом бывшего здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), сообщил СК РФ.

В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ( КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в ведомстве, 1 апреля 2021 года КГИОП отказал во включении здания бывшего ВНИИБ в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако 22 декабря 2025 года в КГИОП поступило очередное заявление о включении объекта в реестр. На период его рассмотрения здание считается объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия.

Как отмечается в Telegram-канале СК РФ , в социальных медиа пользователи активно оставляют комментарии по теме сноса здания бывшего ВНИИБ, общественность просит главу СК вмешаться в эту ситуацию.

При этом ранее городским главком СК РФ уже проводилась проверка по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств), части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложное показание), части 1 статьи 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), напомнили в Следственном комитете России. Согласно данным на сайте ГСУСК по Петербургу, проведение этой проверки было инициировано в июне 2023 года.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д.А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее в информационном центре СК РФ сообщали, что у земельного участка, где располагается здание ВНИИБ, есть застройщик, который располагает действующим до конца 2027 года разрешением на строительство многоквартирного жилого дома, а также необходимыми ордерами на производство работ по демонтажу и установку ограждений.