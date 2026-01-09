https://ria.ru/20260109/samolet-2067000702.html
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске - РИА Новости, 09.01.2026
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске
Незначительное пересечение пределов взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска произошло при приземлении самолета авиакомпании "Россия", сообщил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:38:00+03:00
2026-01-09T14:38:00+03:00
2026-01-09T14:51:00+03:00
происшествия
архангельск
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_0:59:670:436_1920x0_80_0_0_1cda34aaab59124e4bc2cd269f2de244.jpg
https://ria.ru/20260108/samolet-2066900439.html
архангельск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_3:0:670:500_1920x0_80_0_0_194a40cbe9896de0a9e6cbf8694cd503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, санкт-петербург
Происшествия, Архангельск, Санкт-Петербург
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске
В Архангельске при приземлении самолет незначительно выкатился за пределы ВПП