Рейтинг@Mail.ru
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 09.01.2026 (обновлено: 14:51 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/samolet-2067000702.html
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске - РИА Новости, 09.01.2026
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске
Незначительное пересечение пределов взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска произошло при приземлении самолета авиакомпании "Россия", сообщил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:38:00+03:00
2026-01-09T14:51:00+03:00
происшествия
архангельск
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_0:59:670:436_1920x0_80_0_0_1cda34aaab59124e4bc2cd269f2de244.jpg
https://ria.ru/20260108/samolet-2066900439.html
архангельск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_3:0:670:500_1920x0_80_0_0_194a40cbe9896de0a9e6cbf8694cd503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, санкт-петербург
Происшествия, Архангельск, Санкт-Петербург
Самолет незначительно выкатился за пределы ВПП в Архангельске

В Архангельске при приземлении самолет незначительно выкатился за пределы ВПП

© Фото : соцсетиСамолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Россия" в аэропорту Архангельска
Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании Россия в аэропорту Архангельска - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : соцсети
Самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Россия" в аэропорту Архангельска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Незначительное пересечение пределов взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска произошло при приземлении самолета авиакомпании "Россия", сообщил авиаперевозчик.
"После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург - Архангельск за 9 января произошло незначительное пересечение самолётом пределов ВПП передней стойкой шасси", - говорится в сообщении.
Авиакомпания запросила коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, чтобы сверить данные с информацией, предоставленной экипажу. Причины происшедших установит созданная комиссия.
Пассажирский самолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета
8 января, 17:43
 
ПроисшествияАрхангельскСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала