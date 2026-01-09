Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан - РИА Новости, 09.01.2026
15:41 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан
Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере... РИА Новости, 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан

Путин внес в ГД на ратификацию соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, документ доступен в думской электронной базе.
Правительство РФ в декабре 2025 года одобрило и поручило представить Путину для внесения на ратификацию в ГД соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотребления в международной юстиции.
«
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в городе Санкт-Петербург 20 мая 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.
В пояснительной записке отмечается, что соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей
Вчера, 14:03
