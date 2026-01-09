Путин внес в Госдуму соглашение с Мьянмой о защите граждан

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в городе Санкт-Петербург 20 мая 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.
В пояснительной записке отмечается, что соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод.