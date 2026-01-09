Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.