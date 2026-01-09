Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.
"Мы согласились, что возможное подписание документов, таких как мирный план <…>, план восстановления Украины и гарантии безопасности будут требовать ратификации и не только в Польше. Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента", - сказал Туск.
"Мы согласились, что это будет важным элементом всей этой процедуры", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.