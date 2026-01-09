Рейтинг@Mail.ru
Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши
18:26 09.01.2026 (обновлено: 18:28 09.01.2026)
Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши
Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши - РИА Новости, 09.01.2026
Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши
Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 09.01.2026
в мире, россия, украина, сша, дональд туск, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Туск, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Мирный план по Украине нужно ратифицировать в сейме, заявили власти Польши

Туск и Навроцкий хотят ратификации мирного плана по Украине в польском сейме

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.
"Мы согласились, что возможное подписание документов, таких как мирный план <…>, план восстановления Украины и гарантии безопасности будут требовать ратификации и не только в Польше. Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента", - сказал Туск.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Навроцкий назвал позицию Польши при подписании договора по Украине ключевой
29 декабря 2025, 02:08
"Мы согласились, что это будет важным элементом всей этой процедуры", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
3 января, 04:48
"Это мерзко": в Польше разразился скандал из-за новогоднего обращения Туска
3 января, 04:48
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТускВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
