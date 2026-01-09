В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур

ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Акция протеста фермеров против соглашения Евросоюза со странами Меркосур проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.

Манифестация стартовала с площади Парадов в центре польской столицы, где собрались несколько тысяч представителей сельскохозяйственной индустрии. Колонной они двинулись к зданию сейма страны, а конечной точкой манифестации запланирована Канцелярии премьер-министра.

Несколько тысяч участников протеста принесли с собой плакаты против соглашения с Меркосур: "Польский хлеб на польском столе", "Меркосур - это отравленная пища".

К фермерам присоединились активисты праворадикальной коалиции "Конфедерация". Они выступают с антиправительственными лозунгами, адресованными премьер-министру Дональду Туску, намекая на его связи с немецкими политиками. "Туск - рыжий фольксдойч", - гласит один из их плакатов.

Полиция не позволила фермерам проводить протест на тракторах, останавливая сельхозтехнику на въезде в город, но тем не менее из-за манифестации затруднено движение транспорта в центре Варшавы.

Изначально предполагалось, что фермеры приедут в Варшаву на тракторах, однако полиция останавливала сельскохозяйственные машины на въезде в город. В связи с этим на территории Варшавы установили дополнительные знаки, запрещающие въезд тракторам.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.