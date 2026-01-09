Рейтинг@Mail.ru
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур
14:26 09.01.2026
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур - РИА Новости, 09.01.2026
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур
Акция протеста фермеров против соглашения Евросоюза со странами Меркосур проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2026
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур

РИА Новости: фермеры вышли на протест в Варшаве из-за соглашения ЕС с Меркосур

Польские фермеры протестуют в Варшаве против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур. 9 января 2026
Польские фермеры протестуют в Варшаве против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур. 9 января 2026
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Польские фермеры протестуют в Варшаве против торгового соглашения Евросоюза со странами Меркосур. 9 января 2026
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Акция протеста фермеров против соглашения Евросоюза со странами Меркосур проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.
Остров Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МИД Японии заявил протест Китаю из-за бурения в Восточно-Китайском море
7 января, 16:47
Манифестация стартовала с площади Парадов в центре польской столицы, где собрались несколько тысяч представителей сельскохозяйственной индустрии. Колонной они двинулись к зданию сейма страны, а конечной точкой манифестации запланирована Канцелярии премьер-министра.
Несколько тысяч участников протеста принесли с собой плакаты против соглашения с Меркосур: "Польский хлеб на польском столе", "Меркосур - это отравленная пища".
К фермерам присоединились активисты праворадикальной коалиции "Конфедерация". Они выступают с антиправительственными лозунгами, адресованными премьер-министру Дональду Туску, намекая на его связи с немецкими политиками. "Туск - рыжий фольксдойч", - гласит один из их плакатов.
Полиция не позволила фермерам проводить протест на тракторах, останавливая сельхозтехнику на въезде в город, но тем не менее из-за манифестации затруднено движение транспорта в центре Варшавы.
Полицейские во время беспорядков в Брюсселе во время проведения саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
Изначально предполагалось, что фермеры приедут в Варшаву на тракторах, однако полиция останавливала сельскохозяйственные машины на въезде в город. В связи с этим на территории Варшавы установили дополнительные знаки, запрещающие въезд тракторам.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
 
