Треть человечества не может позволить себе здоровое питание, заявили в РАН

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глобальная продовольственная ситуация продолжает улучшаться, однако треть населения планеты по-прежнему не может позволить себе здоровый рацион, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Неоднозначна ситуация с экономической доступностью здорового рациона питания. За последние четыре года число людей, которые не могут позволить себе такого рациона, сократилось абсолютно и относительно, и в начале 2025 года составляло 2,6 миллиарда человек – почти 32% населения мира", - говорится в докладе.