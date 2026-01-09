В Петербурге назначили наказание активистам, мешавшим сносу здания ВНИИБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности от одних суток ареста до 15 тысяч рублей штрафа 14 местных жителей, выступавших против сноса здания, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности от одних суток ареста до 15 тысяч рублей штрафа 14 местных жителей, выступавших против сноса здания, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

« "Выборгский районный суд... привлек к административной ответственности 14 человек за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах - ред.)", – говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, эти 14 человек в четверг препятствовали проезду спецтехники к зданию, подлежащему сносу, сломали забор и выкидывали части забора на проезжую часть.

В судебной пресс-службе уточнили РИА Новости, что речь идет о демонтаже здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Десятерым активистам назначен административный арест на срок от одних до шести суток, еще четыре человека получили административные штрафы в размере 15 тысяч рублей каждый.

Выборгский районный суд в пятницу также отправил под домашний арест местного жителя, который. предположительно, распылил газ в лицо охранника, не пускавшего активистов к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на Втором Муринском проспекте, 49.

В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ( КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в КГИОП, на данный момент здание не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками.