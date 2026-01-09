Рейтинг@Mail.ru
23:37 09.01.2026
В Петербурге назначили наказание активистам, мешавшим сносу здания ВНИИБ
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности от одних суток ареста до 15 тысяч рублей штрафа 14 местных жителей,... РИА Новости, 09.01.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
кгиоп
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
РИА Новости
происшествия, санкт-петербург, россия, кгиоп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, КГИОП
Суд в Петербурге назначил наказание 14 активистам, мешавшим сносу здания ВНИИБ

Снос здания бывшего ВНИИБ
Снос здания бывшего ВНИИБ
© Кадр видео из соцсетей
Снос здания бывшего ВНИИБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности от одних суток ареста до 15 тысяч рублей штрафа 14 местных жителей, выступавших против сноса здания, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Выборгский районный суд... привлек к административной ответственности 14 человек за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах - ред.)", – говорится в сообщении.
Снос здания бывшего ВНИИБ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
Вчера, 19:30
Как уточняет пресс-служба, эти 14 человек в четверг препятствовали проезду спецтехники к зданию, подлежащему сносу, сломали забор и выкидывали части забора на проезжую часть.
В судебной пресс-службе уточнили РИА Новости, что речь идет о демонтаже здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).
Десятерым активистам назначен административный арест на срок от одних до шести суток, еще четыре человека получили административные штрафы в размере 15 тысяч рублей каждый.
Выборгский районный суд в пятницу также отправил под домашний арест местного жителя, который. предположительно, распылил газ в лицо охранника, не пускавшего активистов к месту сноса здания бывшего ВНИИБ на Втором Муринском проспекте, 49.
В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в КГИОП, на данный момент здание не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками.
Здание ВНИИБ в Петербурге было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. В 2017 году институт, для которого было возведено здание, закрылся.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника
Вчера, 23:12
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКГИОП
 
 
