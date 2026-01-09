Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/peterburg-2067054197.html
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника - РИА Новости, 09.01.2026
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщила... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T23:12:00+03:00
2026-01-09T23:12:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
кгиоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260109/sk-2067035766.html
https://ria.ru/20250512/balonchik-2016483692.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, кгиоп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, КГИОП
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника

Суд отправил под домашний арест жителя Петербурга, распылившего газ в охранника

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Выборгский районный суд... рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Глухова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Суд... избрал в отношении Глухова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком по 6 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Снос здания бывшего ВНИИБ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
Вчера, 19:30
Как уточнили РИА Новости в судебной пресс-службе, фигурант, предположительно, распылил газ в охранника, не пускавшего активистов на место демонтажа здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).
Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании мужчины по подозрению в том, что в четверг утром он распылил содержимое газового баллончика в лицо охраннику, не пускавшему активистов к месту сноса здания на Втором Муринском проспекте, 49.
В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в КГИОП, на данный момент здание не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками.
Здание ВНИИБ в Петербурге было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. В 2017 году институт, для которого было возведено здание, закрылся.
Пьяный мужчина распылил баллончик на сотрудника метро в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На мужчину, распылившего баллончик в московском метро, завели дело
12 мая 2025, 14:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКГИОП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала