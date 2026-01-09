В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

« "Выборгский районный суд... рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Глухова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ . Суд... избрал в отношении Глухова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком по 6 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в судебной пресс-службе, фигурант, предположительно, распылил газ в охранника, не пускавшего активистов на место демонтажа здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании мужчины по подозрению в том, что в четверг утром он распылил содержимое газового баллончика в лицо охраннику, не пускавшему активистов к месту сноса здания на Втором Муринском проспекте, 49.

В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ( КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в КГИОП, на данный момент здание не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками.