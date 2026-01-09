https://ria.ru/20260109/peterburg-2067054197.html
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника - РИА Новости, 09.01.2026
В Петербурге отправили под домашний арест распылившего газ в охранника
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщила... РИА Новости, 09.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест местного жителя Антона Глухова по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщила
объединенная пресс-служба судов города.
«
"Выборгский районный суд... рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Глухова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ
. Суд... избрал в отношении Глухова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком по 6 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в судебной пресс-службе, фигурант, предположительно, распылил газ в охранника, не пускавшего активистов на место демонтажа здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).
Ранее в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании мужчины по подозрению в том, что в четверг утром он распылил содержимое газового баллончика в лицо охраннику, не пускавшему активистов к месту сноса здания на Втором Муринском проспекте, 49.
В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга
обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в КГИОП, на данный момент здание не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками.
Здание ВНИИБ в Петербурге было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. В 2017 году институт, для которого было возведено здание, закрылся.