"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 09.01.2026
"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе
"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе - РИА Новости, 09.01.2026
"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе
Читатели британского издания Daily Mail высказались о применении Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине. РИА Новости, 09.01.2026
"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе

© СоцсетиМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высказались о применении Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине.
"Эти ракеты бьют словно молния", — отметил Canadahhhhh.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 14:42
"Нельзя бесконечно дразнить медведя, прежде чем он тебя укусит", — написал HornetKettleRobe.
"Честно говоря, эта штука выглядит устрашающе! Похожа на молот Тора!", — подчеркнул BreadPitta.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
"Не связывайтесь с Россией! Послание ясно. НАТО, Байден, Обама и другие глупцы вроде Бориса Джонсона недооценили Россию", — написал speug.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Слишком быстро". Удар "Орешника" привел Запад в замешательство
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБорис ДжонсонНАТОВладимир ПутинВиталий КличкоКиевУкраина
 
 
