"Послание ясно". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высказались о применении Вооруженными силами России ракеты "Орешник" по целям на Украине.
"Эти ракеты бьют словно молния", — отметил Canadahhhhh.
"Нельзя бесконечно дразнить медведя, прежде чем он тебя укусит", — написал HornetKettleRobe.
"Честно говоря, эта штука выглядит устрашающе! Похожа на молот Тора!", — подчеркнул BreadPitta.
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
"Не связывайтесь с Россией! Послание ясно. НАТО, Байден, Обама и другие глупцы вроде Бориса Джонсона недооценили Россию", — написал speug.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.