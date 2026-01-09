Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров

Среди опрошенных женщин 82% ответили, что они поддерживают фермеров, в то время как среди мужчин этот показатель достиг 75%.

Представители всех возрастных групп в большинстве своем поддерживают демонстрации фермеров. Их выступления поддержали 75% опрошенных в возрасте до 35 лет, 81% французов в возрасте от 35 до 49 лет и 80% опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет, в то время как среди тех, кто старше 64 лет, этот показатель составил 78%.