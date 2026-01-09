Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/opros-2067008181.html
Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров
Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров - РИА Новости, 09.01.2026
Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров
Практически 80% французов поддерживают выступления фермеров, протестующих против подписания соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:16:00+03:00
2026-01-09T15:16:00+03:00
в мире
париж
франция
европа
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063134736_0:332:1536:1196_1920x0_80_0_0_1b1e46ff8b649fcc2cea4061b387e1b9.jpg
https://ria.ru/20260109/fermery-2066984732.html
https://ria.ru/20251218/merkosur-2062901339.html
париж
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063134736_0:353:1536:1505_1920x0_80_0_0_05a1e660103e1f20d30642b36f67799f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Париж, Франция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров

CSA: 79% французов поддерживают протесты фермеров против соглашения с Меркосур

© Фото : соцсетиАкция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона
Акция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Практически 80% французов поддерживают выступления фермеров, протестующих против подписания соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур, политики Парижа в борьбе с распространением нодулярного дерматита среди скота и реформы сельскохозяйственной политики, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Journal du Dimanche.
"Практически 8 из 10 французов (79%) поддерживают выступления фермеров в их борьбе против соглашения с Меркосур, (политики Парижа в борьбе с распространением – ред.) нодулярного дерматита и реформирования Единой сельскохозяйственной политики (Евросоюза – ред.)", - говорится в материале.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
Среди опрошенных женщин 82% ответили, что они поддерживают фермеров, в то время как среди мужчин этот показатель достиг 75%.
Представители всех возрастных групп в большинстве своем поддерживают демонстрации фермеров. Их выступления поддержали 75% опрошенных в возрасте до 35 лет, 81% французов в возрасте от 35 до 49 лет и 80% опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет, в то время как среди тех, кто старше 64 лет, этот показатель составил 78%.
В рамках опроса сторонников различных политических сил исследование выявило, что более остальных в поддержку фермеров высказались те, кто поддерживает правые партии "Национальное объединение" и "Реконкиста" (86%). За ними следуют сторонники правых политических сил, среди которых 79% опрошенных поддержали фермеров. Среди сторонников левых движений и партий свою поддержку выступлениям фермеров высказали 74% опрошенных. Наименьшее количество тех, кто поддерживает выступления аграриев, оказалось среди сторонников центристских пропрезидентских сил – 52%.
Исследование проводилось 8 января 2026 года среди 1010 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета 19 декабря заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день приветствовал это решение.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря 2025, 13:14
 
В миреПарижФранцияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала