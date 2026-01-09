Опрос показал, сколько французов поддерживают протесты фермеров

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Практически 80% французов поддерживают выступления фермеров, протестующих против подписания соглашения о свободной торговле ЕС с южноамериканским общим рынком Меркосур, политики Парижа в борьбе с распространением нодулярного дерматита среди скота и реформы сельскохозяйственной политики, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Journal du Dimanche.
"Практически 8 из 10 французов (79%) поддерживают выступления фермеров в их борьбе против соглашения с Меркосур, (политики Парижа в борьбе с распространением – ред.) нодулярного дерматита и реформирования Единой сельскохозяйственной политики (Евросоюза – ред.)", - говорится в материале.
Среди опрошенных женщин 82% ответили, что они поддерживают фермеров, в то время как среди мужчин этот показатель достиг 75%.
Представители всех возрастных групп в большинстве своем поддерживают демонстрации фермеров. Их выступления поддержали 75% опрошенных в возрасте до 35 лет, 81% французов в возрасте от 35 до 49 лет и 80% опрошенных в возрасте от 50 до 64 лет, в то время как среди тех, кто старше 64 лет, этот показатель составил 78%.
В рамках опроса сторонников различных политических сил исследование выявило, что более остальных в поддержку фермеров высказались те, кто поддерживает правые партии "Национальное объединение" и "Реконкиста" (86%). За ними следуют сторонники правых политических сил, среди которых 79% опрошенных поддержали фермеров. Среди сторонников левых движений и партий свою поддержку выступлениям фермеров высказали 74% опрошенных. Наименьшее количество тех, кто поддерживает выступления аграриев, оказалось среди сторонников центристских пропрезидентских сил – 52%.
Исследование проводилось 8 января 2026 года среди 1010 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета 19 декабря заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день приветствовал это решение.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
