NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку

БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии", санкции США в отношении которой были приостановлены до 23 января, договорилась о поставках первой партии нефти на переработку, Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии", санкции США в отношении которой были приостановлены до 23 января, договорилась о поставках первой партии нефти на переработку, сообщила пресс-служба компании.

Президент Сербии Александр Вучич сказал 4 января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS под санкциями США , вступившими в силу 9 октября.

"NIS договорилась о поставках первых объемов сырой нефти на перерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево по Адриатическому нефтепроводу (JANAF), что сделает возможным новое начало производства на НПЗ. Ожидается, что первые объемы поступят на НПЗ в течение предстоящей недели", - говорится в сообщении пресс-службы компании, которая уточнила, что переработка была остановлена в начале декабря из-за санкций США.

Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.

Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.

Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года.

Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.