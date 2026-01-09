Рейтинг@Mail.ru
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку - РИА Новости, 09.01.2026
14:39 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/nis-2067000977.html
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку - РИА Новости, 09.01.2026
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку
Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии", санкции США в отношении которой были приостановлены до 23 января, договорилась о поставках первой партии нефти... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:39:00+03:00
2026-01-09T14:39:00+03:00
экономика
сербия
сша
россия
александр вучич
владимир путин
нефтяная индустрия сербии
газпром
сербия
сша
россия
экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, владимир путин, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
NIS договорилась о поставках первой партии нефти на переработку

"Нефтяная индустрия Сербии" договорилась о первых поставках нефти на переработку

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии", санкции США в отношении которой были приостановлены до 23 января, договорилась о поставках первой партии нефти на переработку, сообщила пресс-служба компании.
Президент Сербии Александр Вучич сказал 4 января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS под санкциями США, вступившими в силу 9 октября.
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Национализация NIS противоречит соглашению, заявил российский посол
31 декабря 2025, 07:53
"NIS договорилась о поставках первых объемов сырой нефти на перерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево по Адриатическому нефтепроводу (JANAF), что сделает возможным новое начало производства на НПЗ. Ожидается, что первые объемы поступят на НПЗ в течение предстоящей недели", - говорится в сообщении пресс-службы компании, которая уточнила, что переработка была остановлена в начале декабря из-за санкций США.
Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила ранее о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию.
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Оператор нефтепровода из Хорватии сообщил о снабжении NIS сырой нефтью
1 января, 16:58
Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сербия планирует купить еще пять процентов акций NIS, заявил Вучич
7 января, 22:48
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
