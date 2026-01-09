Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 09.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" при наступлении в ДНР и Днепропетровской области уничтожили за неделю 2805 боевиков ВСУ, пять танков, в том числе танк... РИА Новости, 09.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли более 2805 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" при наступлении в ДНР и Днепропетровской области уничтожили за неделю 2805 боевиков ВСУ, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.
"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
