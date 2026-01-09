Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" при наступлении в ДНР и Днепропетровской области уничтожили за неделю 2805 боевиков ВСУ, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Как уточнили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.
"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
