В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:30 09.01.2026 (обновлено: 11:32 09.01.2026)
В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки
В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки - РИА Новости, 09.01.2026
В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки
Мария Воронцова назначена директором Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета... РИА Новости, 09.01.2026
В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМГУ имени М.В. Ломоносова
МГУ имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мария Воронцова назначена директором Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета фундаментальной медицины МГУ.
"В Медицинском научно-образовательном институте (МНОИ) МГУ имени М.В.Ломоносова состоялись кадровые перестановки. Директором МНОИ МГУ стала Мария Воронцова, заместителем директора по науке назначен Константин Кулебякин, а позицию заместителя директора по клинической работе — директора Университетской клиники МНОИ занял Максим Домашенко", — говорится в сообщении.

Мария Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ в 2011 году. Она прошла клиническую ординатуру и очную аспирантуру в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии". В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты". С 2018 года работает в отделении детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития НМИЦ эндокринологии, где является ведущим научным сотрудником. С 2022 по 2024 годы являлась заместителем декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ, а с 2024 по 2025-й — заместителем директора по науке Медицинского научно-образовательного института МГУ.
Академик РАН Всеволод Ткачук, ранее возглавлявший МНОИ МГУ, планирует сосредоточиться на работе в качестве декана факультета фундаментальной медицины и заведующего кафедрой биохимии и регенеративной биомедицины. В свою очередь, замдиректора по науке МНОИ МГУ и по совместительству директором Центра регенеративной медицины стал Константин Кулебякин — выпускник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и аспирантуры факультета фундаментальной медицины.
Параллельно в структуре МНОИ утверждены изменения в руководстве Университетской клиники: на должность директора клиники назначен Максим Домашенко — кандидат медицинских наук, врач-невролог. Он также является выпускником факультета фундаментальной медицины МГУ, с 2019 года занимал должность главного врача АНО "ЦКМСЧ" в Магнитогорске. С июля 2025 года Домашенко возглавляет кафедру неврологии и нейрохирургии Факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ.
МНОИ МГУ имени М.В.Ломоносова является интегрированным научно-образовательным кластером, объединяющим в себе Факультет фундаментальной медицины, Центр регенеративной медицины, а также многофункциональную Университетскую клинику с консультативно-диагностическим отделением и стационаром, рассчитанным на 300 койко-мест. Эта клиника является одним из первых в истории России медучреждений, созданных в структуре классического университета, и осуществляет амбулаторную и стационарную диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также полноценную реабилитацию пациентов. Университетская клиника была создана в 2012 году и до 2024-го носила название Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ).
 
Наука
 
 
