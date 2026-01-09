В МНОИ МГУ произошли кадровые перестановки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мария Воронцова назначена директором Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, Мария Воронцова назначена директором Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте факультета фундаментальной медицины МГУ.

« "В Медицинском научно-образовательном институте (МНОИ) МГУ имени М.В.Ломоносова состоялись кадровые перестановки. Директором МНОИ МГУ стала Мария Воронцова, заместителем директора по науке назначен Константин Кулебякин, а позицию заместителя директора по клинической работе — директора Университетской клиники МНОИ занял Максим Домашенко", — говорится в сообщении.

Мария Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ в 2011 году. Она прошла клиническую ординатуру и очную аспирантуру в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии". В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты". С 2018 года работает в отделении детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития НМИЦ эндокринологии, где является ведущим научным сотрудником. С 2022 по 2024 годы являлась заместителем декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ, а с 2024 по 2025-й — заместителем директора по науке Медицинского научно-образовательного института МГУ.

Академик РАН Всеволод Ткачук, ранее возглавлявший МНОИ МГУ, планирует сосредоточиться на работе в качестве декана факультета фундаментальной медицины и заведующего кафедрой биохимии и регенеративной биомедицины. В свою очередь, замдиректора по науке МНОИ МГУ и по совместительству директором Центра регенеративной медицины стал Константин Кулебякин — выпускник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и аспирантуры факультета фундаментальной медицины.

Параллельно в структуре МНОИ утверждены изменения в руководстве Университетской клиники: на должность директора клиники назначен Максим Домашенко — кандидат медицинских наук, врач-невролог. Он также является выпускником факультета фундаментальной медицины МГУ, с 2019 года занимал должность главного врача АНО "ЦКМСЧ" в Магнитогорске. С июля 2025 года Домашенко возглавляет кафедру неврологии и нейрохирургии Факультета фундаментальной медицины МНОИ МГУ.