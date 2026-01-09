ЕК считает, что договор с Меркосур защищает интересы европейских фермеров

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на продолжающиеся протесты аграриев, заявила, что соглашение ЕС с Меркосур о свободной торговле ответило на все обеспокоенности фермеров Евросоюза.
Ранее в пятницу в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA сообщили РИА Новости, что дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января.
«
"Мы услышали обеспокоенности наших фермеров и аграрного сектора и приняли по ним меры. Это соглашение содержит надежные гарантии для защиты их источников дохода. Мы также усиливаем наши действия в части импортного контроля, поскольку правила должны соблюдаться, в том числе импортерами", - сказано в заявлении, опубликованном после одобрения договора.
В COPA-COGECA заявили в ноября, что соглашение ЕС - Меркосур предает интересы европейских фермеров, работников, потребителей и наносит ущерб окружающей среде, экономическое давление и падение цен для производителей ЕС уже ощутимы.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.