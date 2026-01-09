Рейтинг@Mail.ru
Мантуров исполнил желание семилетнего мальчика из Арзамаса
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил заветное желание 7-летнего Алёши из Арзамаса, мальчик мечтал увидеть легендарный крейсер "Аврора"
россия, арзамас, санкт-петербург, денис мантуров, "аврора", новый год
Россия, Арзамас, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, "Аврора", Новый год
Мантуров исполнил желание семилетнего мальчика из Арзамаса

Вице-премьер Мантуров исполнил желание мальчика увидеть крейсер "Аврора"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров исполнил заветное желание 7-летнего Алёши из Арзамаса, мальчик мечтал увидеть легендарный крейсер "Аврора", сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Алеша вместе с мамой отправился в путешествие в Санкт-Петербург и посетил филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого "на крейсере Аврора". Ребенку провели экскурсию по кораблю-музею и рассказали о революционном и боевом прошлом крейсера.
Мальчик в рамках поездки посетил и музей-подводную лодку Д-2 "Народоволец". Алеша также принял участие в церемонии полуденного выстрела на бастионе Петропавловской крепости. После обеда он посетил главное здание Центрального военно-морского музея имени императора Петра великого, сокровищницу морского флота России. А завершением путешествия стала Новогодняя Елка в Константиновском Дворце.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
Алиханов исполнил заветные мечты братьев из Москвы в рамках "Елки желаний"
6 января, 15:22
 
РоссияАрзамасСанкт-ПетербургДенис Мантуров"Аврора"Новый год
 
 
Заголовок открываемого материала