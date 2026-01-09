https://ria.ru/20260109/loshad-2067032564.html
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью - РИА Новости, 09.01.2026
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как лошадь лягнула в лицо двухлетнюю девочку в деревне в Ломоносовском районе... РИА Новости, 09.01.2026
происшествия
россия
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ломоносовский район
ленинградская область
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
