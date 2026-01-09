Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/loshad-2067032564.html
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью - РИА Новости, 09.01.2026
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью
Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как лошадь лягнула в лицо двухлетнюю девочку в деревне в Ломоносовском районе... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T18:45:00+03:00
2026-01-09T18:45:00+03:00
происшествия
россия
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20250825/sud-2037468813.html
россия
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области завели дело после травмирования ребенка лошадью

В Ленинградской области лошадь лягнула в лицо двухлетнюю девочку, СК завел дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как лошадь лягнула в лицо двухлетнюю девочку в деревне в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в четверг двухлетняя девочка, которая вместе с матерью находилась на территории частного дома в деревне Муховицы, подбежала к лошади, та лягнула ребенка и попала по лицу.
«
"В настоящее время малолетняя помещена в медицинское учреждение, где ей оказана медицинская помощь... Следственным отделом по городу Сосновому Бору... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении.
Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, уточнили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Жительницу Омской области, дочь которой захлебнулась в ведре, будут судить
25 августа 2025, 15:22
 
ПроисшествияРоссияЛомоносовский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала