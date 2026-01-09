Рейтинг@Mail.ru
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
13:29 09.01.2026
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Краснодарского края после массовых отключений, произошедших 31 декабря 2025 года из-за обильных... РИА Новости, 09.01.2026
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
усть-лабинский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
апшеронский район
усть-лабинский район
2026
происшествия, краснодарский край, апшеронский район, усть-лабинский район, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Апшеронский район, Усть-Лабинский район, Вениамин Кондратьев
На Кубани полностью восстановили электроснабжение

На Кубани полностью восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой

КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Краснодарского края после массовых отключений, произошедших 31 декабря 2025 года из-за обильных осадков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Краснодарском крае восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах после массовых отключений, которые произошли 31 декабря из-за налипания мокрого снега на провода и деревья", - говорится в сообщении.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В оперштабе отметили, что последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района, где были повреждены подводящие к поселкам ЛЭП в труднодоступных местах. С последствиями непогоды круглосуточно боролись тысячи специалистов, свыше 130 аварийных бригад электросетевых компаний.
По данным оперштаба, без света в период массовых отключений остались более 108 тысяч жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевического, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе был введен режим ЧС.
Cнегопад и дождь в Уолсолле, Великобритания. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ПроисшествияКраснодарский крайАпшеронский районУсть-Лабинский районВениамин Кондратьев
 
 
