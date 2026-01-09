На Кубани полностью восстановили электроснабжение

КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Краснодарского края после массовых отключений, произошедших 31 декабря 2025 года из-за обильных осадков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, без света в период массовых отключений остались более 108 тысяч жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевического, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток.