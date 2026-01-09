https://ria.ru/20260109/kuban-2066994390.html
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Краснодарского края после массовых отключений, произошедших 31 декабря 2025 года из-за обильных осадков
происшествия
краснодарский край
апшеронский район
усть-лабинский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
апшеронский район
усть-лабинский район
На Кубани полностью восстановили электроснабжение
На Кубани полностью восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой
КРАСНОДАР, 9 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Краснодарского края после массовых отключений, произошедших 31 декабря 2025 года из-за обильных осадков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Краснодарском крае
восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах после массовых отключений, которые произошли 31 декабря из-за налипания мокрого снега на провода и деревья", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района
, где были повреждены подводящие к поселкам ЛЭП в труднодоступных местах. С последствиями непогоды круглосуточно боролись тысячи специалистов, свыше 130 аварийных бригад электросетевых компаний.
По данным оперштаба, без света в период массовых отключений остались более 108 тысяч жителей региона в 113 населенных пунктах Мостовского, Курганинского, Гулькевического, Кавказского, Новокубанского, Белореченского и Апшеронского районов, а также Туапсинского муниципального округа. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сообщил 1 января, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов
, Армавире
и Сочи
. В Белореченском районе
был введен режим ЧС.