21:57 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/klintony-2067048488.html
Клинтонам грозят обвинением за неявку на слушания по делу Эпштейна
Клинтонам грозят обвинением за неявку на слушания по делу Эпштейна
Комитет палаты представителей США по надзору пригрозил привлечь бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:57:00+03:00
2026-01-09T21:57:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
хиллари клинтон
джеффри эпштейн
билл клинтон
politico
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, хиллари клинтон, джеффри эпштейн, билл клинтон, politico
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Хиллари Клинтон, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, Politico
Клинтонам грозят обвинением за неявку на слушания по делу Эпштейна

Politico: конгресс пригрозил Клинтонам за неявку на слушания по делу Эпштейна

© AP Photo / Carolyn KasterБилл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Билл и Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по надзору пригрозил привлечь бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к конгрессу в случае их неявки на закрытые слушания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Politico.
«
"Республиканское большинство в комитете палаты представителей США по надзору и правительственной реформе пригрозило привлечь бывшего президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к конгрессу в случае их неявки на закрытые слушания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на представителя комитета.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Конгресс США вызвал Клинтонов на допрос по делу Эпштейна
5 августа 2025, 18:21
Комитет ранее вручил Биллу и Хиллари Клинтон повестки для дачи показаний 13 и 14 января соответственно, но оба пока не подтвердили свое присутствие.
"По закону они обязаны явиться, и мы ожидаем, что они явятся... Если Клинтоны не явятся для дачи показаний, комитет палаты представителей по надзору возбудит дело о неуважении к конгрессу", - цитирует издание заявление представителя.
В декабре комитет отложил слушания с участием Клинтонов ссылаясь на полученную переписку между адвокатами Клинтонов и председателем комитета Джеймсом Комером.
Ранее, во исполнение принятого в ноябре закона, были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белом доме потребовали от Клинтонов дать показания по делу Эпштейна
21 ноября 2025, 22:41
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Конгресс отложил слушания с Клинтонами по делу Эпштейна, пишут СМИ
16 декабря 2025, 05:30
 
