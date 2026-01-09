Клинтонам грозят обвинением за неявку на слушания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по надзору пригрозил привлечь бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к конгрессу в случае их неявки на закрытые слушания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Politico.

« "Республиканское большинство в комитете палаты представителей США по надзору и правительственной реформе пригрозило привлечь бывшего президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к конгрессу в случае их неявки на закрытые слушания в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном , на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на представителя комитета.

Комитет ранее вручил Биллу и Хиллари Клинтон повестки для дачи показаний 13 и 14 января соответственно, но оба пока не подтвердили свое присутствие.

"По закону они обязаны явиться, и мы ожидаем, что они явятся... Если Клинтоны не явятся для дачи показаний, комитет палаты представителей по надзору возбудит дело о неуважении к конгрессу", - цитирует издание заявление представителя.

В декабре комитет отложил слушания с участием Клинтонов ссылаясь на полученную переписку между адвокатами Клинтонов и председателем комитета Джеймсом Комером.

Ранее, во исполнение принятого в ноябре закона, были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.