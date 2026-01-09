Глава МИД Турции заявил о приближении к мирным договоренностям на Украине

АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны конфликта на Украине сейчас ближе к мирным договоренностям, чем когда-либо ранее, хотя, по его словам, прогресс не столь быстрый, как хотелось бы.