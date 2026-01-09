https://ria.ru/20260109/fetisov-2066979276.html
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026 - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что считает не совсем правильным показывать на федеральных... РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T11:28:00+03:00
2026-01-09T11:28:00+03:00
2026-01-09T11:28:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
вячеслав фетисов
госдума рф
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589656507_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_f33eb1e189f9560d1bf39d42f7c5880a.jpg
https://ria.ru/20260101/fetisov-2065976956.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589656507_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_036c2c48433d1aa7286f72b20a119e1e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, вячеслав фетисов, госдума рф, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Фетисов назвал неправильным показывать Олимпиаду-2026 на федеральных каналах