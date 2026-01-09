Рейтинг@Mail.ru
11:28 09.01.2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, вячеслав фетисов, госдума рф, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026

Фетисов назвал неправильным показывать Олимпиаду-2026 на федеральных каналах

Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что считает не совсем правильным показывать на федеральных каналах соревнования Олимпийских игр 2026 года.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
"Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего", - сказал Фетисов.
Ранее издание Sport24 сообщило, что показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) не отвечает на запросы российских вещателей.
Фетисов рассказал, много ли в его времена пили хоккеисты
1 января, 18:03
 
