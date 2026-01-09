Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
12:05 09.01.2026 (обновлено: 14:53 09.01.2026)
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Бельгийские аграрии перекрыли несколько автомагистралей в знак протеста из-за соглашения с Меркосур, передает агентство Белга. РИА Новости, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур

В Бельгии фермеры заблокировали трассы в знак протеста из-за сделки с Меркосур

© Belga News AgencyБельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Belga News Agency
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Бельгийские аграрии перекрыли несколько автомагистралей в знак протеста из-за соглашения с Меркосур, передает агентство Белга.
"Несмотря на зимние погодные условия, фермеры решили провести несколько акций по блокированию движения с использованием тракторов в различных стратегических точках сети автомагистралей Валлонии. Митинги резко активизировались в последние дни на фоне того, что в пятницу Евросоюз должен утвердить соглашение о свободной торговле с Меркосур", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур
8 января, 13:45
По данным СМИ, сельхозпроизводители перекрыли как минимум 16 ключевых транспортных развязок и пограничных пунктов пропуска.
Подобные протестные акции проходили в странах ЕС в течение всего 2024 года. Местные аграрии опасаются, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон
8 января, 22:48

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

Фермеры также переживают, что готовящееся соглашение спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейских сельхозпроизводителей из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потратит предусмотренный на сельское хозяйство будущий семилетний бюджет на поддержку аграриев, но это не привело к смягчению их позиции. Кроме того, таким образом она оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029 по 2034 год.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря 2025, 13:14
 
