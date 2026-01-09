В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Бельгийские аграрии перекрыли несколько автомагистралей в знак протеста из-за соглашения с Меркосур, передает агентство Белга.
"Несмотря на зимние погодные условия, фермеры решили провести несколько акций по блокированию движения с использованием тракторов в различных стратегических точках сети автомагистралей Валлонии. Митинги резко активизировались в последние дни на фоне того, что в пятницу Евросоюз должен утвердить соглашение о свободной торговле с Меркосур", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, сельхозпроизводители перекрыли как минимум 16 ключевых транспортных развязок и пограничных пунктов пропуска.
Подобные протестные акции проходили в странах ЕС в течение всего 2024 года. Местные аграрии опасаются, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.
Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Фермеры также переживают, что готовящееся соглашение спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейских сельхозпроизводителей из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потратит предусмотренный на сельское хозяйство будущий семилетний бюджет на поддержку аграриев, но это не привело к смягчению их позиции. Кроме того, таким образом она оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029 по 2034 год.
