Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур - РИА Новости, 09.01.2026
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу планируют утвердить предложение Еврокомиссии по спорному соглашению о свободной торговле со... РИА Новости, 09.01.2026
В мире, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу планируют утвердить предложение Еврокомиссии по спорному соглашению о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), несмотря на несогласие ряда стран сообщества и представителей сельскохозяйственной отрасли региона.
Сообщается, что послы стран Евросоюза окончательно проанализируют текст с правками "с целью заключения соглашения".
Будут, в частности, рассмотрены соглашение о партнерстве ЕС
-Меркосур, а также торговое соглашение. В случае согласования постпредами документы поступят на утверждение профильным министрам стран ЕС по формальной письменной процедуре, которая не предусматривает дискуссий.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
сможет подписать соглашения, как ожидается, начиная с 12 января.
Бельгийские фермеры планируют провести в ближайшие дни акции протеста против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Представители сектора собираются, в частности, перекрыть стратегические автомагистрали.
Аграрии ЕС считают, что соглашение создаст серьезные проблемы европейским фермерам, а также поставит под угрозу продовольственную безопасность и потребителей ЕС, поскольку европейский рынок будет быстро наводнен более дешевой и менее качественной продукцией из стран Меркосур.
Ранее глава ЕК заявила, что планирует потратить весь предусмотренный на сельское хозяйство будущий семилетний бюджет в 2028 году без ограничений на поддержку фермеров, что может лишить преемника фон дер Ляйен (полномочия нынешней главы ЕК истекут в 2029 году) денег по этой статье на остаток семилетнего срока в период с 2029 по 2034 годы.