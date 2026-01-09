Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/evrosoyuz-2066937111.html
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур - РИА Новости, 09.01.2026
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу планируют утвердить предложение Еврокомиссии по спорному соглашению о свободной торговле со... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T00:02:00+03:00
2026-01-09T00:02:00+03:00
в мире
аргентина
бразилия
парагвай
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_84ca0e523b7de4dfece174cbc52107cf.jpg
https://ria.ru/20260108/makron-2066932393.html
https://ria.ru/20260108/parizh-2066871089.html
аргентина
бразилия
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147964/01/1479640107_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_685eb217cf3a3a0bf7976203b076ae9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, бразилия, парагвай, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур

Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о спорном соглашении с Меркосур

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу планируют утвердить предложение Еврокомиссии по спорному соглашению о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), несмотря на несогласие ряда стран сообщества и представителей сельскохозяйственной отрасли региона.
Сообщается, что послы стран Евросоюза окончательно проанализируют текст с правками "с целью заключения соглашения".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон
Вчера, 22:48
Будут, в частности, рассмотрены соглашение о партнерстве ЕС-Меркосур, а также торговое соглашение. В случае согласования постпредами документы поступят на утверждение профильным министрам стран ЕС по формальной письменной процедуре, которая не предусматривает дискуссий.
После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет подписать соглашения, как ожидается, начиная с 12 января.
Бельгийские фермеры планируют провести в ближайшие дни акции протеста против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Представители сектора собираются, в частности, перекрыть стратегические автомагистрали.
Аграрии ЕС считают, что соглашение создаст серьезные проблемы европейским фермерам, а также поставит под угрозу продовольственную безопасность и потребителей ЕС, поскольку европейский рынок будет быстро наводнен более дешевой и менее качественной продукцией из стран Меркосур.
Ранее глава ЕК заявила, что планирует потратить весь предусмотренный на сельское хозяйство будущий семилетний бюджет в 2028 году без ограничений на поддержку фермеров, что может лишить преемника фон дер Ляйен (полномочия нынешней главы ЕК истекут в 2029 году) денег по этой статье на остаток семилетнего срока в период с 2029 по 2034 годы.
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
Вчера, 13:51
 
В миреАргентинаБразилияПарагвайУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала