Постпреды ЕС хотят утвердить предложение ЕК о соглашении с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу планируют утвердить предложение Еврокомиссии по спорному соглашению о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), несмотря на несогласие ряда стран сообщества и представителей сельскохозяйственной отрасли региона.

Сообщается, что послы стран Евросоюза окончательно проанализируют текст с правками "с целью заключения соглашения".

Будут, в частности, рассмотрены соглашение о партнерстве ЕС -Меркосур, а также торговое соглашение. В случае согласования постпредами документы поступят на утверждение профильным министрам стран ЕС по формальной письменной процедуре, которая не предусматривает дискуссий.

Бельгийские фермеры планируют провести в ближайшие дни акции протеста против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Представители сектора собираются, в частности, перекрыть стратегические автомагистрали.

Аграрии ЕС считают, что соглашение создаст серьезные проблемы европейским фермерам, а также поставит под угрозу продовольственную безопасность и потребителей ЕС, поскольку европейский рынок будет быстро наводнен более дешевой и менее качественной продукцией из стран Меркосур.