ЕС утвердил соглашение с Меркосур

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

Далее документ должен поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отправиться в Парагвай для официального подписания уже на следующей неделе. Как сообщил глава МИД Аргентины Пабло Кирно, оно состоится 17 января.