20:01 09.01.2026 (обновлено: 21:01 09.01.2026)
ЕС утвердил соглашение с Меркосур
ЕС утвердил соглашение с Меркосур
Страны ЕС утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 09.01.2026
ЕС утвердил вызвавшее протесты фермеров соглашение с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Страны ЕС утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

"Приветствую соглашение Совета утвердить соглашение с Меркосур", — написал он в соцсети X.
Далее документ должен поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отправиться в Парагвай для официального подписания уже на следующей неделе. Как сообщил глава МИД Аргентины Пабло Кирно, оно состоится 17 января.
Ранее в пятницу фермеры осудили принятое вопреки прежним обещаниям решение в последний момент отозвать декларацию, гарантирующую временное неприменение соглашения до того, как Европарламент получит возможность высказаться. По их мнению, это лишь усилит протестную активность, подорвав доверие к европейскому управлению, демократическим процедурам и парламентскому контролю.

Протесты фермеров

Весь 2024 год в Евросоюзе проходили акции с перекрытием автомагистралей сельскохозяйственной техникой. В преддверии решения по готовившемуся соглашению аграрии возобновили выступления, опасаясь, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.
Фермеры также переживают, что оно спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейской продукции из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что потратит на поддержку аграриев будущий семилетний бюджет, предусмотренный на сельское хозяйство, но это не привело к смягчению их позиции. Помимо этого она, таким образом, оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029-го по 2034 год.
Тем не менее председатель ЕК собиралась подписать соглашение с Меркосур, несмотря на протесты фермеров и несогласие некоторых стран ЕС. О намерении проголосовать против заявляли Франция, Польша, Венгрия и Ирландия.
