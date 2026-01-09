Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Совет ЕС одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур, утверждает европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA.
Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
"Ничего неожиданного сегодня в Брюсселе: соглашение ЕС — Меркосур было одобрено Советом ЕС после месяцев беспрецедентных маневров и давления, которые подтверждают сложность и раскольнический характер этого досье, оставляя при этом долгосрочные последствия", — сказано в документе организации.
Фермерские и аграрно-кооперативные организации осудили принятое вопреки прежним обещаниям решение в последний момент отозвать декларацию, гарантирующую временное неприменение соглашения до того, как Европарламент получит возможность высказаться. По их мнению, это подрывает доверие к европейскому управлению, демократическим процедурам и парламентскому контролю, когда институциональная легитимность и так находится под давлением.
"Это лишь усиливает нашу решимость и мобилизацию", — подчеркнули они.
Протесты фермеров
Весь 2024 год в Евросоюзе проходили акции с перекрытием автомагистралей сельскохозяйственной техникой. В преддверии решения по готовившемуся соглашению аграрии возобновили выступления, опасаясь, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.
Фермеры также переживают, что оно спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейской продукции из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потратит на поддержку аграриев будущий семилетний бюджет, предусмотренный на сельское хозяйство, но это не привело к смягчению их позиции. Помимо этого она, таким образом, оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029-го по 2034 год.
