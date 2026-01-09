Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров
18:36 09.01.2026 (обновлено: 20:08 09.01.2026)
Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров
Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров

Совет ЕС одобрил вызвавшее протесты соглашение о свободной торговле с Меркосур

© AP Photo / Marius BurgelmanПротестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Совет ЕС одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур, утверждает европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA — COGECA.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет около 300 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
"Ничего неожиданного сегодня в Брюсселе: соглашение ЕС — Меркосур было одобрено Советом ЕС после месяцев беспрецедентных маневров и давления, которые подтверждают сложность и раскольнический характер этого досье, оставляя при этом долгосрочные последствия", — сказано в документе организации.
Фермерские и аграрно-кооперативные организации осудили принятое вопреки прежним обещаниям решение в последний момент отозвать декларацию, гарантирующую временное неприменение соглашения до того, как Европарламент получит возможность высказаться. По их мнению, это подрывает доверие к европейскому управлению, демократическим процедурам и парламентскому контролю, когда институциональная легитимность и так находится под давлением.
"Это лишь усиливает нашу решимость и мобилизацию", — подчеркнули они.

Протесты фермеров

Весь 2024 год в Евросоюзе проходили акции с перекрытием автомагистралей сельскохозяйственной техникой. В преддверии решения по готовившемуся соглашению аграрии возобновили выступления, опасаясь, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
Фермеры также переживают, что оно спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейской продукции из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потратит на поддержку аграриев будущий семилетний бюджет, предусмотренный на сельское хозяйство, но это не привело к смягчению их позиции. Помимо этого она, таким образом, оставит своего преемника без средств по этой статье на остаток срока в период с 2029-го по 2034 год.
Тем не менее председатель ЕК собиралась подписать соглашение с Меркосур, несмотря на протесты фермеров и несогласие некоторых стран ЕС. О намерении проголосовать против заявляли Франция, Польша, Венгрия и Ирландия.
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур
Вчера, 16:29
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур
Вчера, 16:29
 
