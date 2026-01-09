Рейтинг@Mail.ru
01:44 09.01.2026
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии
в мире
сирия
турция
алеппо
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
сирия
турция
алеппо
в мире, сирия, турция, алеппо, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Турция, Алеппо, Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, обсуждалась операция сирийской армии против курдских формирований, сообщил телеканал A Haber.
В среду после достигнутого во вторник вечером временного перемирия на окраинах кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в сирийском Алеппо возобновились вооруженные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС, SDG) и сирийской армией. Курдское командование во второй половине дня заявило, что армия с применением танков взяла в кольцо кварталы курдов и готовится к штурму. Сирийские власти в свою очередь заявляли, что СДС ведет огонь по гуманитарным коридорам, по которым идет эвакуация жителей.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Силы безопасности Сирии взяли под контроль курдские кварталы в Алеппо
01:10
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе беседы были обсуждены операция, начатая Сирией против SDG, а также последние события на местах и вопросы укрепления стабильности в регионе", - сообщил телеканал.
Согласно отчетам СДС и сирийских властей, число жертв с обеих сторон в результате боев возросло до 11, ранения получил 81 человек.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии
7 января, 11:06
 
