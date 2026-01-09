Рейтинг@Mail.ru
Клуб Макдэвида вошел в тройку самых прибыльных команд мира в 2025 году
Хоккей
23:25 09.01.2026
Клуб Макдэвида вошел в тройку самых прибыльных команд мира в 2025 году
Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" занял третье место среди 20 спортивных команд с наибольшей операционной прибылью за 2025 год
https://ria.ru/20260109/malkin-2067049450.html
https://ria.ru/20260106/shakhmaty-2066616739.html
спорт, forbes, эдмонтон ойлерз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл), нба, английская премьер-лига (апл), голден стэйт уорриорз, торонто мэйпл лифс
Хоккей, Спорт, Forbes, Эдмонтон Ойлерз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), НБА, Английская премьер-лига (АПЛ), Голден Стэйт Уорриорз, Торонто Мэйпл Лифс
Клуб Макдэвида вошел в тройку самых прибыльных команд мира в 2025 году

Forbes включил клуб НХЛ "Эдмонтон" в тройку самых прибыльных команд в 2025 году

Хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид
Хоккеист Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : nhl.com/oilers
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" занял третье место среди 20 спортивных команд с наибольшей операционной прибылью за 2025 год по версии Forbes.
Клубы были отобраны на основе рейтинга издания, включающего команды "Формулы-1", Главной лиги бейсбола (MLB), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и женской НБА, Национальной футбольной лиги (НФЛ), мужской и женской НХЛ, а также 12 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), восемь - из Главной футбольной лиги (MLS), четыре - из итальянской Серии А, три - из испанской Ла Лиги, два - из немецкой Бундеслиги и один - из французской Лиги 1.
По итогам сезона-2024/25 "Эдмонтон", во второй раз подряд проигравший "Флориде Пантерз" в финале Кубка Стэнли, заработал 244 млн долларов до вычета налогов, а также амортизационных издержек. Общая стоимость франшизы оценивается в 3,2 млрд долларов. Клуб разделил третье место с командой НФЛ "Лос-Анджелес Рэмс" (стоимость - 10,5 млрд долларов).
Возглавил рейтинг клуб НФЛ "Даллас Ковбойз", который в последний раз выигрывал Супербоул в 1996 году. За сезон команда заработала 629 млн долларов, стоимость клуба составляет 13 млрд. Второе место занял клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" с доходом 409 млн долларов и стоимостью 11 млрд.
Также в топ-20 рейтинга вошли: 5. "Мерседес" ("Формула-1"; прибыль - 227 млн; стоимость - 6 млрд), 6. "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (НФЛ; 222 млн; 9 млрд), 7. "Атланта Хокс" (НБА; 203 млн; 5 млрд), "Филадельфия Севенти Сиксерс" (НБА; 203 млн; 5,45 млрд), 9. "Хьюстон Рокетс" (НБА; 191 млн, 5,9 млрд), "Торонто Мэйпл Лифс" (НХЛ; 191 млн, 4,4 млрд), 11. "Манчестер Юнайтед" (АПЛ; 185 млн; 6,6 млрд), 12. "Тоттенхэм Хотспур" (АПЛ; 184 млн; 3,3 млрд), 13. "Нью-Йорк Рейнджерс" (НХЛ; 182 млн; 4 млрд), 14. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ; 181 млн; 10,1 млрд), 15. "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ; 180 млн; 8,1 млрд), 16. "Лас-Вегас Рейдерс" (НФЛ; 179 млн; 7,7 млрд), 17. "Арсенал" (АПЛ; 173 млн; 3,4 млрд), 18. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА; 170 млн; 10 млрд), 19. "Чикаго Буллз" (НБА; 160 млн; 6 млрд), 20. "Хьюстон Тексанс" (НФЛ; 156 млн; 7,4 млрд).
ХоккейСпортForbesЭдмонтон ОйлерзФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)НБААПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Голден Стэйт УорриорзТоронто Мэйпл Лифс
 
