Клуб Макдэвида вошел в тройку самых прибыльных команд мира в 2025 году

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" занял третье место среди 20 спортивных команд с наибольшей операционной прибылью за 2025 год по версии Forbes.
Клубы были отобраны на основе рейтинга издания, включающего команды "Формулы-1", Главной лиги бейсбола (MLB), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и женской НБА, Национальной футбольной лиги (НФЛ), мужской и женской НХЛ, а также 12 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), восемь - из Главной футбольной лиги (MLS), четыре - из итальянской Серии А, три - из испанской Ла Лиги, два - из немецкой Бундеслиги и один - из французской Лиги 1.
По итогам сезона-2024/25 "Эдмонтон", во второй раз подряд проигравший "Флориде Пантерз" в финале Кубка Стэнли, заработал 244 млн долларов до вычета налогов, а также амортизационных издержек. Общая стоимость франшизы оценивается в 3,2 млрд долларов. Клуб разделил третье место с командой НФЛ "Лос-Анджелес Рэмс" (стоимость - 10,5 млрд долларов).
Возглавил рейтинг клуб НФЛ "Даллас Ковбойз", который в последний раз выигрывал Супербоул в 1996 году. За сезон команда заработала 629 млн долларов, стоимость клуба составляет 13 млрд. Второе место занял клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" с доходом 409 млн долларов и стоимостью 11 млрд.
Также в топ-20 рейтинга вошли: 5. "Мерседес" ("Формула-1"; прибыль - 227 млн; стоимость - 6 млрд), 6. "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (НФЛ; 222 млн; 9 млрд), 7. "Атланта Хокс" (НБА; 203 млн; 5 млрд), "Филадельфия Севенти Сиксерс" (НБА; 203 млн; 5,45 млрд), 9. "Хьюстон Рокетс" (НБА; 191 млн, 5,9 млрд), "Торонто Мэйпл Лифс" (НХЛ; 191 млн, 4,4 млрд), 11. "Манчестер Юнайтед" (АПЛ; 185 млн; 6,6 млрд), 12. "Тоттенхэм Хотспур" (АПЛ; 184 млн; 3,3 млрд), 13. "Нью-Йорк Рейнджерс" (НХЛ; 182 млн; 4 млрд), 14. "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ; 181 млн; 10,1 млрд), 15. "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ; 180 млн; 8,1 млрд), 16. "Лас-Вегас Рейдерс" (НФЛ; 179 млн; 7,7 млрд), 17. "Арсенал" (АПЛ; 173 млн; 3,4 млрд), 18. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА; 170 млн; 10 млрд), 19. "Чикаго Буллз" (НБА; 160 млн; 6 млрд), 20. "Хьюстон Тексанс" (НФЛ; 156 млн; 7,4 млрд).
Стали известны призовые российских шахматистов за 2025 год
6 января, 14:29