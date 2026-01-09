https://ria.ru/20260109/chp-2067009495.html
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 09.01.2026
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
Более 107 тысяч человек остались без света в Дагестане на фоне непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:24:00+03:00
2026-01-09T12:24:00+03:00
2026-01-09T15:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
лакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20260108/chechnya-2066896302.html
республика дагестан
россия
лакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, лакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Лакский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света из-за непогоды
МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Более 107 тысяч человек остались без света в Дагестане на фоне непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
Ранее МЧС
предупредил жителей Дагестана
, что 8-9 января по районам республики ожидается сильный снег, гололед, ветер до 30 метров в секунду.
"От ЕДДС муниципальных районов поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения. В зоне отключения 133 населенных пункта в 13 муниципальных районах: домов 21 997, где проживают 107 264 человек, из них 25 677 детей… Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением 27 бригад электриков, в составе 86 человек и 27 единиц техники", – говорится в сообщении.
Предварительная причина отключений – замыкания на линиях электропередачи, добавили в управлении.
Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ"— "Дагэнерго" сообщает, что с утра пятницы из‑за непогоды энергокомпания перешла на усиленный режим работы. Отмечается, что технологические нарушения вызваны сильным ветром и мокрым снегом. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Шамильского, Тляратинского, Ботлихского, Цумадинского, Гумбетовского, Ахтынского, Магарамкентского, Докузпаринского, Хивского, Курахского, Агульского, Левашинского и Лакского районов
.