В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света

МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости . Более 107 тысяч человек остались без света в Дагестане на фоне непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"От ЕДДС муниципальных районов поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения. В зоне отключения 133 населенных пункта в 13 муниципальных районах: домов 21 997, где проживают 107 264 человек, из них 25 677 детей… Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением 27 бригад электриков, в составе 86 человек и 27 единиц техники", – говорится в сообщении.