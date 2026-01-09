Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 09.01.2026
12:24 09.01.2026 (обновлено: 15:24 09.01.2026)
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света
республика дагестан
россия
лакский район
республика дагестан
россия
лакский район
В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света

В Дагестане более 107 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 9 янв - РИА Новости. Более 107 тысяч человек остались без света в Дагестане на фоне непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
Ранее МЧС предупредил жителей Дагестана, что 8-9 января по районам республики ожидается сильный снег, гололед, ветер до 30 метров в секунду.
"От ЕДДС муниципальных районов поступило сообщение о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения. В зоне отключения 133 населенных пункта в 13 муниципальных районах: домов 21 997, где проживают 107 264 человек, из них 25 677 детей… Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением 27 бригад электриков, в составе 86 человек и 27 единиц техники", – говорится в сообщении.
Предварительная причина отключений – замыкания на линиях электропередачи, добавили в управлении.
Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ"— "Дагэнерго" сообщает, что с утра пятницы из‑за непогоды энергокомпания перешла на усиленный режим работы. Отмечается, что технологические нарушения вызваны сильным ветром и мокрым снегом. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Шамильского, Тляратинского, Ботлихского, Цумадинского, Гумбетовского, Ахтынского, Магарамкентского, Докузпаринского, Хивского, Курахского, Агульского, Левашинского и Лакского районов.
Деревья - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Чечне объявили штормовое предупреждение
8 января, 17:12
 
