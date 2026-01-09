https://ria.ru/20260109/chp-2067000845.html
Пассажирам выкатившегося за ВПП в Архангельске самолета ничего не угрожало
Пассажирам выкатившегося за ВПП в Архангельске самолета ничего не угрожало - РИА Новости, 09.01.2026
Пассажирам выкатившегося за ВПП в Архангельске самолета ничего не угрожало
Пассажирам самолета авиакомпании "Россия", выкатившегося в Архангельске за пределы ВПП, ничего не угрожало, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T14:39:00+03:00
2026-01-09T14:39:00+03:00
2026-01-09T14:39:00+03:00
происшествия
архангельск
санкт-петербург
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_0:59:670:436_1920x0_80_0_0_1cda34aaab59124e4bc2cd269f2de244.jpg
https://ria.ru/20260105/samolet-2066464977.html
архангельск
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067000180_3:0:670:500_1920x0_80_0_0_194a40cbe9896de0a9e6cbf8694cd503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, санкт-петербург, новый год
Происшествия, Архангельск, Санкт-Петербург, Новый год
Пассажирам выкатившегося за ВПП в Архангельске самолета ничего не угрожало
Пассажирам выкатившегося за пределы ВПП самолета "России" ничего не угрожало