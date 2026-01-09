https://ria.ru/20260109/chernyshenko-2066970395.html
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска - РИА Новости, 09.01.2026
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:04:00+03:00
2026-01-09T10:04:00+03:00
2026-01-09T10:04:00+03:00
общество
ульяновская область
россия
ульяновск
дмитрий чернышенко
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064532980_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_a0372785b43ebe7a05cf8e43340ad45e.jpg
https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066882691.html
ульяновская область
россия
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064532980_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_f606a5230d76c76fbc89deef49cabf00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ульяновская область, россия, ульяновск, дмитрий чернышенко, новый год, елка желаний
Общество, Ульяновская область, Россия, Ульяновск, Дмитрий Чернышенко, Новый год, Елка желаний
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска, хотевшего побыть губернатором
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли губернатора, сообщили в пресс-службе правительства.
Ратмир участвует в "Движении Первых" и семейной "Зарнице Первых", увлекается спортом и компьютерными играми и любит животных.
Желание ребенка помог исполнить губернатор Ульяновской области Алексей Русских
. Мальчик побывал в рабочем кабинете губернатора. Кроме того, Ратмир вместе с главой региона посетили социальные учреждения Ульяновской области. Так, в детском доме они посмотрели концерт воспитанников и поздравили их с праздниками, в роддоме - оценили инфраструктуру, пообщались с роженицами и врачами.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.