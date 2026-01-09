Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли губернатора, сообщили в пресс-службе правительства.

Ратмир участвует в "Движении Первых" и семейной "Зарнице Первых", увлекается спортом и компьютерными играми и любит животных.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.