Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/chernyshenko-2066970395.html
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска - РИА Новости, 09.01.2026
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:04:00+03:00
2026-01-09T10:04:00+03:00
общество
ульяновская область
россия
ульяновск
дмитрий чернышенко
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064532980_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_a0372785b43ebe7a05cf8e43340ad45e.jpg
https://ria.ru/20260108/zhelaniya-2066882691.html
ульяновская область
россия
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064532980_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_f606a5230d76c76fbc89deef49cabf00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ульяновская область, россия, ульяновск, дмитрий чернышенко, новый год, елка желаний
Общество, Ульяновская область, Россия, Ульяновск, Дмитрий Чернышенко, Новый год, Елка желаний
Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска

Чернышенко исполнил мечту ребенка из Ульяновска, хотевшего побыть губернатором

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 14-летного Ратмира Сапожникова из Ульяновска в рамках акции "Елка желаний", мальчик хотел побывать в роли губернатора, сообщили в пресс-службе правительства.
Ратмир участвует в "Движении Первых" и семейной "Зарнице Первых", увлекается спортом и компьютерными играми и любит животных.
Желание ребенка помог исполнить губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Мальчик побывал в рабочем кабинете губернатора. Кроме того, Ратмир вместе с главой региона посетили социальные учреждения Ульяновской области. Так, в детском доме они посмотрели концерт воспитанников и поздравили их с праздниками, в роддоме - оценили инфраструктуру, пообщались с роженицами и врачами.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" - это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Татьяна Голикова принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Голикова исполнила мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
Вчера, 15:31
 
ОбществоУльяновская областьРоссияУльяновскДмитрий ЧернышенкоНовый годЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала