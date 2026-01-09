https://ria.ru/20260109/bojkov-2066997383.html
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели
Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не могут вылететь в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T13:52:00+03:00
2026-01-09T13:52:00+03:00
2026-01-09T13:53:00+03:00
спорт
болонья
москва
италия
александра бойкова
дмитрий козловский
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727109751_0:11:3482:1970_1920x0_80_0_0_171bb585146acd7cbfc5de792f6062c9.jpg
https://ria.ru/20251222/rodnina-2063773177.html
болонья
москва
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727109751_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_08d2b5f0562fafeb8fbb0b61c49cdf36.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, болонья, москва, италия, александра бойкова, дмитрий козловский
Спорт, Болонья, Москва, Италия, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Фигурное катание
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели
Бойкова и Козловский не могут вылететь в Болонью из-за метели в Москве