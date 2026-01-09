Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели
13:52 09.01.2026
Бойкова и Козловский не могут вылететь на шоу в Болонье из-за метели
Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не могут вылететь в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice РИА Новости Спорт, 09.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Чемпионы Европы 2020 года в парном фигурном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не могут вылететь в итальянскую Болонью для участия в шоу Bol on Ice из-за метели в Москве.
Шоу Bol on Ice пройдет в Болонье 10 января. На мероприятии также должны выступить танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов и одиночница Мария Захарова, которые уже прибыли в Италию.
"Если вы нас с Димой потеряли по пути в Италию на шоу, то, да, у нас случились проблемки. Мы должны были вылететь сегодня рано утром и ко второй половине дня уже быть в Болонье. Но у нас отменили рейс из-за метели в Москве. Мы очень надеемся, что все же доедем до завтрашнего дня до Болоньи и выступим там с нашими номерами на Bol on Ice 2026", - написала Бойкова в личном Telegram-канале.
Ирина Роднина в 2010 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
22 декабря 2025, 10:41
 
