Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга
15:05 08.01.2026
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга - РИА Новости, 08.01.2026
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнил мечту 13-летнего Глеба Рохтина из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской акции "Елка желаний". РИА Новости, 08.01.2026
Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга

Оверчук исполнил мечту 13-летнего Глеба побывать на телевидении

Алексей Оверчук принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Алексей Оверчук принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук исполнил мечту 13-летнего Глеба Рохтина из Санкт-Петербурга в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Глеб интересуется работой на телевидении, дома часто сам играет в ведущего - читает текст, озвучивает сюжеты. В своем новогоднем желании мальчик загадал побывать на телевидении и попробовать себя в роли ведущего выпуска новостей. В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнить мечту мальчика помог Оверчук.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09
Вместе с мамой Дианой и папой Александром Глеб отправился на экскурсию в студию "Пятого канала" в Петербурге, где его встретил Оверчук и вручил ему подарок. После этого они отправились смотреть, как устроена работа на телевидении.
Глеб посетил аппаратные студии, ознакомился с работой режиссеров, операторов, а также зашел на съемочные площадки сериалов канала. Мальчик попробовал себя в роли ведущего: узнал, как работать в кадре и с телесуфлером, а в конце записал сюжет про новогодний Санкт-Петербург.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
