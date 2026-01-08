Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика из Петербурга

Глеб посетил аппаратные студии, ознакомился с работой режиссеров, операторов, а также зашел на съемочные площадки сериалов канала. Мальчик попробовал себя в роли ведущего: узнал, как работать в кадре и с телесуфлером, а в конце записал сюжет про новогодний Санкт-Петербург.