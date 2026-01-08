МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Кривом Роге прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге снова слышны звуки взрывов", — говорится в его Telegram-канале.
В среду вечером уже сообщалось о таких инцидентах в городе, вскоре там начались перебои с электроснабжением. Взрывы в ночь на четверг прогремели и в Днепропетровске, где также пропал свет.
Как писали украинские СМИ, в Днепропетровской области остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
