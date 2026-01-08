Рейтинг@Mail.ru
01:52 08.01.2026
В Минобрнауки рассказали о датах каникул и сессий в вузах
Сроки проведения зимних каникул и сессий для студентов устанавливаются университетами самостоятельно на основании локальных нормативных актов, сообщили РИА... РИА Новости, 08.01.2026
2026
В Минобрнауки рассказали о датах каникул и сессий в вузах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сроки проведения зимних каникул и сессий для студентов устанавливаются университетами самостоятельно на основании локальных нормативных актов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Сроки проведения промежуточной аттестации и график студенческих каникул определяются учебным планом образовательной организации высшего образования на основании локальных нормативных актов", - говорится в сообщении.
Так, в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) сообщили РИА Новости, что зимняя экзаменационная сессия для студентов очной формы обучения пройдет в период с 12 января по 24 февраля. Каникулы запланированы в единые для всех курсов сроки: с 26 января по 1 февраля.
В Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) сессия началась 22 декабря, каникулы запланированы также на конец января. В Московском государственном техническом университете имени Баумана сессия продлится до 24 января, дата начала будет зависеть от формы обучения и курса.
