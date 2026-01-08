Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
15:12 08.01.2026 (обновлено: 17:40 08.01.2026)
СМИ раскрыли, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на встрече "коалиции желающих" в Париже, пишет The Telegraph.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на встрече "коалиции желающих" в Париже, пишет The Telegraph.
"Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Угроза Мерца в адрес России вызвала изумление на Западе
Вчера, 08:32
По мнению автора материала, сцена выглядела так, будто Зеленский тайно вписал в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву в надежде, что это останется незамеченным.
Кроме того, в статье отмечается, что союзники Киева выглядят как "коалиция заламывающих руки", так как они не предпринимают никаких реальный действий, лишь рассуждая о том, "что нужно что-то делать".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.
Коалиция желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Решение Британии после встречи "коалиции желающих" вызвало ярость на Западе
7 января, 16:06
