СМИ раскрыли, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на встрече "коалиции желающих" в Париже, пишет The Telegraph.
"Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем", — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отмечается, что союзники Киева выглядят как "коалиция заламывающих руки", так как они не предпринимают никаких реальный действий, лишь рассуждая о том, "что нужно что-то делать".
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.
