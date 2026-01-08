https://ria.ru/20260108/volgograd-2066921225.html
Семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом, сообщили в МВД
Предварительно, в ДТП под Волгоградом погибли семь сотрудников одного из местных предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:55:00+03:00
2026-01-08T20:55:00+03:00
2026-01-08T20:56:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
