Семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом, сообщили в МВД
20:55 08.01.2026 (обновлено: 20:56 08.01.2026)
Семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом, сообщили в МВД
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом, сообщили в МВД

РИА Новости: семь сотрудников предприятия погибли в ДТП под Волгоградом

© ГУ МВД России по Волгоградской областиПоследствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026
ВОЛГОГРАД, 8 янв - РИА Новости. Предварительно, в ДТП под Волгоградом погибли семь сотрудников одного из местных предприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В четверг ГУ МЧС сообщило, о том, что семь человек погибли при столкновении трех машин на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, столкнулись автомобили ВАЗ, УАЗ и грузовик DAF.
"Да, предварительно", - сообщили РИА Новости в полиции, отвечая на вопрос о том, являются ли погибшие сотрудниками предприятия.
"Машина предприятия, перевозили работников", - пояснили в пресс-службе.
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
