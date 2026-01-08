Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин

Елин был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", юбилейными и памятными медалями.

После возвращения в Петровский район Иван Елин работал директором школы, а позже на протяжении 16 лет возглавлял систему образования родного района. При его участии в советское время были построены практически все школы и детсады района, добавил Калядин.