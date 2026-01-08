https://ria.ru/20260108/veteran-2066867427.html
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин из Петровского района Саратовской области скончался в возрасте 98 лет, сообщил глава района Максим Калядин. РИА Новости, 08.01.2026
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин
САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин из Петровского района Саратовской области скончался в возрасте 98 лет, сообщил
глава района Максим Калядин.
"Сегодня на 99-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Петровска
, почётный граждан Петровского района
Иван Ефимович Елин. Иван Ефимович всю свою жизнь отдал служению Родине. Он родился 29 марта 1927 года в селе Асметовка Петровского района. В годы Великой Отечественной войны молодым человеком ушёл защищать нашу страну, служил на Балтийском флоте. Боевое крещение Иван Ефимович принял в Кронштадте
, путь по фронтам проходил через города Прибалтики
, участвовал в освобождении Кенигсберга
(ныне Калининград
). После этого еще 10 лет служил на Балтийском и Тихоокеанском флоте", - написал Калядин в своем Telegram-канале.
Елин был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", юбилейными и памятными медалями.
После возвращения в Петровский район Иван Елин работал директором школы, а позже на протяжении 16 лет возглавлял систему образования родного района. При его участии в советское время были построены практически все школы и детсады района, добавил Калядин.