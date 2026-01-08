Рейтинг@Mail.ru
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин
13:19 08.01.2026
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин из Петровского района Саратовской области скончался в возрасте 98 лет, сообщил глава района Максим Калядин. РИА Новости, 08.01.2026
саратовская область
великая отечественная война (1941-1945)
саратовская область
саратовская область, великая отечественная война (1941-1945)
Саратовская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
© Фото : администрация Петровского муниципального районаВетеран Великой Отечественной войны Иван Елин
© Фото : администрация Петровского муниципального района
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин. Архивное фото
САРАТОВ, 8 янв - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елин из Петровского района Саратовской области скончался в возрасте 98 лет, сообщил глава района Максим Калядин.
"Сегодня на 99-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из Петровска, почётный граждан Петровского района Иван Ефимович Елин. Иван Ефимович всю свою жизнь отдал служению Родине. Он родился 29 марта 1927 года в селе Асметовка Петровского района. В годы Великой Отечественной войны молодым человеком ушёл защищать нашу страну, служил на Балтийском флоте. Боевое крещение Иван Ефимович принял в Кронштадте, путь по фронтам проходил через города Прибалтики, участвовал в освобождении Кенигсберга (ныне Калининград). После этого еще 10 лет служил на Балтийском и Тихоокеанском флоте", - написал Калядин в своем Telegram-канале.
Елин был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", юбилейными и памятными медалями.
После возвращения в Петровский район Иван Елин работал директором школы, а позже на протяжении 16 лет возглавлял систему образования родного района. При его участии в советское время были построены практически все школы и детсады района, добавил Калядин.
 
Саратовская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
