В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур - РИА Новости, 08.01.2026
13:45 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/vengriya-2066870463.html
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур - РИА Новости, 08.01.2026
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур
Венгрия в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:45:00+03:00
2026-01-08T13:45:00+03:00
в мире
венгрия
европа
брюссель
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
европа
брюссель
в мире, венгрия, европа, брюссель, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, меркосур
В мире, Венгрия, Европа, Брюссель, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Меркосур
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур

Сийярто: Венгрия проголосует против соглашения о торговле между ЕС и Меркосур

© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Венгрия в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря 2025, 13:14
"Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле ЕС-Меркосур", - написал Сийярто в соцсети X.
По словам политика, в случае заключения этой сделки Европу захлестнут неограниченные потоки импорта южноамериканской сельхозпродукции, из-за чего пострадают венгерские фермеры. По мнению Сийярто, Брюссель в очередной раз игнорирует интересы венгерских фермеров.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
15 декабря 2025, 11:39
 
В миреВенгрияЕвропаБрюссельПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзМеркосур
 
 
