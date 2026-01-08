Рейтинг@Mail.ru
00:29 08.01.2026
Венесуэла ожидает реакции региональных структур на атаку США
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, движение неприсоединения, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Движение неприсоединения, ООН, Удары США по Венесуэле
Венесуэла ожидает реакции региональных структур на атаку США

© РИА НовостиВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости
Взрыв в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает на активную реакцию региональных и международных организаций на военную атаку США и похищение президента Николаса Мадуро, заявил РИА Новости депутат Анхель Родригес.
Латинской Америке и Карибском бассейне уже есть реакция неприятия вторжения США. Мы считаем необходимым активизировать работу континентальных структур - латиноамериканских и карибских движений, Движения неприсоединения, а также всех существующих парламентских форматов. В регионе действуют парламент коренных народов, Латиноамериканский парламент, Парламент Юга, Андский парламент - и мы ожидаем, что все они выскажут свою позицию в связи с произошедшим в Венесуэле", - сказал Родригес.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не смогли доказать законность действий в Венесуэле, заявили в ФРГ
Вчера, 17:45
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
