Венесуэла ожидает реакции региональных структур на атаку США

КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает на активную реакцию региональных и международных организаций на военную атаку США и похищение президента Николаса Мадуро, заявил РИА Новости депутат Анхель Родригес.
"В Латинской Америке и Карибском бассейне уже есть реакция неприятия вторжения США. Мы считаем необходимым активизировать работу континентальных структур - латиноамериканских и карибских движений, Движения неприсоединения, а также всех существующих парламентских форматов. В регионе действуют парламент коренных народов, Латиноамериканский парламент, Парламент Юга, Андский парламент - и мы ожидаем, что все они выскажут свою позицию в связи с произошедшим в Венесуэле", - сказал Родригес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
